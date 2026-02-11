İlginizi Çekebilir

Kadirli ilçesinde ramazan ayı öncesi fırınlarda denetim yapıldı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zabıta ekipleri, yaklaşan ramazan ayı dolayısıyla fırınları denetledi.

Kadirli Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ekmek üretimi ve satışı yapılan iş yerlerinde denetim yaptı.

İşletmelerin hijyen standartlarına uyumunu ve ruhsat bilgilerini inceleyen ekipler, ürünlerin gramajını ve fiyatını kontrol etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, "Halk sağlığını korumak ve hemşehrilerimizin güvenle alışveriş yapmasını sağlamak amacıyla denetimlerimiz aralıksız devam edecektir. Kadirli'mizde güven, sağlık ve huzur için sahadayız." ifadesini kullandı.



