Kadirli'de "Denetimli Serbestlik" paneli düzenlendi

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Türk Denetimli Serbestlik Sisteminin 20. yılı dolayısıyla panel gerçekleştirildi.

Kadirli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen panel, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Moderatörlüğünü Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Ekici'nin yaptığı panelde, Kadirli Cumhuriyet Başsavcısı Okan Kurtaran, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Hamil Nazik, Kadirli İlçe Müftüsü Yakup Etik ve psikolog Sultan Sağır da konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde, adalet sistemi ve yenilikçi yaklaşımlar, suç ve şiddet, gençlik, gönüllülük ve sivil toplumun dönüştürücü gücü ile manevi değerler ekseninde yaşam ve toplum konuları konuşuldu.



Yurt Dünya 24.12.2025 17:18:45 0
