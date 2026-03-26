Kadirli

Kadirli'de kermes düzenlendi

OSMANİYE - Kadirli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi tarafından kermes düzenlendi.

Dr. Hüseyin Kabasakal Parkı'nda düzenlenen kermeste, Aile Destek Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı ürünler satışa sunuldu.

Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu ve eşi Şenay Yerli Dolu, kermes kapsamında kurulan stantları gezerek kursiyerden ürünlerle ilgili bilgi aldı.

Aile Destek Merkezi ile kadınların hem sosyalleştiğini hem de kurslar sayesinde ekonomik kazanç elde ettiğini belirten Kaymakam Dolu, "Bugün burada gördüğümüz el emeği, göz nuru ürünler, kadınlarımızın fırsat verildiğinde neler başarabileceğinin en büyük kanıtıdır. Bu güzel eserlerin ortaya çıkmasında emeği geçen tüm kursiyerlerimizi ve onları eğiten hocalarımızı gönülden tebrik ediyorum." diye konuştu.

İki gün sürecek kermesten elde edilecek gelir, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
 



Osmaniye 26.03.2026 16:41:00 0
İlginizi Çekebilir

1

Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başladı

2

GÜNCELLEME - Antalya'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüs devrildi

3

Isparta'da ilkokul öğrencilerine "su tasarrufu" eğitimi verildi

4

Antalya'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüs devrildi

5

Türk Gastroenteroloji Derneğinden kolon kanseri etkinliği

6

Ray Sigorta sektörde ilk 5 içinde yer almayı hedefliyor

7

Futbol: Hazırlık maçı

8

Polifarma gönüllüleri Türkmenli Barajı çevresini temizledi

9

Antalya'da "Kepez Kitap Fuarı" kapılarını açtı

10

İş Bankası'nın "81 İlde 81 Orman" projesi Antalya ile devam ediyor