Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve yardımcıları, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

​​​​​​​KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Atalar ile yardımcıları Harun Buz ve Mutlu Kaya, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Genel Sekreter Atalar ile yardımcıları Buz ve Kaya, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafını tercih eden Atalar, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor" karesini seçti.

Atalar, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" karesini beğenirken, "Spor"da Bünyamin Çelik'in "Statların dili" fotoğrafına oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Harun Özalp’in "Yağmur altında, keyfi yerinde" karesini oylayan Atalar, "Portre" kategorisinde ise Hasan Belal'in "Mehmet Ağa" başlıklı fotoğrafını oyladı.

Genel Sekreter Yardımcısı Buz da “Gazze: Açlık” kategorisinde Ali Jadallah’ın “Gazze’de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı” başlıklı fotoğrafını seçti.​​​​​​​

“Haber” kategorisinde Ashraf Amra’nın “İnsanlar ve bombalar”, “Portre” kategorisinde Ahmet Aslan’ın “Yılların ardından” adlı fotoğraflarını tercih eden Buz, “Spor” kategorisinde Arpad Kurucz’un “Sevgi koridoru”, “Doğal Yaşam ve Çevre” kategorisinde Özgün Tiran’ın “Yeşilin sonu” ve “Günlük Hayat” kategorisinde Mahmoud Abu Hamda’nın “Umut” başlıklı fotoğraflarını oyladı.

“Gazze: Açlık” kategorisinde tüm kareleri seçen Kaya da, “Portre” kategorisinde Cem Özdel’in “Rastgeldi”, “Haber” kategorisinde Ashraf Amra’nın “İnsanlar ve bombalar”, “Spor” kategorisinde Mehmet Futsi’nin “Yüzücü”, “Doğal Yaşam ve Çevre” kategorisinde Özgün Tiran’ın “Yeşilin sonu” ve “Günlük Hayat” kategorisinde Mahmoud Abu Hamda’nın “Umut” başlıklı fotoğraflarını tercih etti.

- Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra “Gazze: Açlık” ve “Portre” başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama “yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü, saat 17.00'ye kadar devam edecek.



