Kahramanmaraş inşaat ve yapı teknolojileri fuarı açıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş’ta düzenlenen Kahramanmaraş inşaat ve yapı teknolojileri fuarı düzenlenen törenle açıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Atalar, KAFUM Fuar Merkezi'ndeki törende yaptığı konuşmada, bu tür organizasyonların kentin tanıtımı ve gelişimine katkı sağladığını belirtti.

Düzenlenen etkinlikte sektör temsilcileri ve vatandaşlar bir araya geldiğini belirten Atlalar, "Bu tarz fuarların şehrimizin tanıtımına ve gelişimine katkı sağlayacağını düşündüğümüz için bu konularda elimizi taşın altına koymaktan hiçbir zaman geri durmuyoruz." diye konuştu.



Fuar, 15 Şubat tarihinde sona erecek.