İlginizi Çekebilir

Antalyaspor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü
Alanya'da birisi yenilenen iki okul eğitime kazandırıldı
LG Electronics "Hayatın İçinde Yapay Zeka" yaklaşımını CES 2026'da tanıttı
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 2025'in asayiş olaylarını değerlendirdi:
Antalya'da "Ay Yıldız Türk Halk Müziği Korosu" kuruldu
Adana'da inşaat firmasında bir kişiyi tabancayla öldüren zanlı aynı silahla kendini vurdu
Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı
Kahramanmaraş kent merkezinde son 57 yılın en düşük sıcaklığı yaşandı
Antalya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
Yurtta hafta boyunca soğuk ve yağışlı hava etkili olacak

Kahramanmaraş kent merkezinde son 57 yılın en düşük sıcaklığı yaşandı

Kahramanmaraş kent merkezinde son 57 yılın en düşük sıcaklığı yaşandı

Kahramanmaraş kent merkezinde son 57 yılın en düşük sıcaklığı yaşandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş kent merkezinde sıfırın altında 9 derece ölçülen sıcaklığın son 57 yılın en düşük değeri olduğu bildirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kentte 31 Aralık 2025 gecesi başlayan kar yağışının günlerce etkisini sürdürdüğü, ani ve sert sıcaklık düşüşleriyle birlikte şehir merkezinin beyaza büründüğü belirtildi.

Soğuk havanın özellikle gece saatlerinde etkisini artırdığı dile getirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kahramanmaraş'ın farklı noktalarında son yılların en düşük sıcaklıkları kaydedildi. Kahramanmaraş Havalimanı'nda sıcaklık sıfırın altında 13,1 derece olarak ölçülürken, Ekinözü'nde sıfırın altında 20,8, Nurhak'ta sıfırın altında 18, Türkoğlu'nda sıfırın altında 14, Çağlayancerit'te sıfırın altında 19,6 ve Pazarcık'ta sıfırın altında 13,2 dereceye kadar düştü. Bu verilerle Ekinözü, Nurhak, Türkoğlu, Çağlayancerit ve Pazarcık'ta şimdiye kadarki en soğuk günler yaşandı. Soğuk hava dalgasının en sert hissedildiği ilçelerden biri olan Göksun'da ise sıcaklık sıfırın altında 27,8 dereceye kadar geriledi. Elbistan'da sıfırın altında 22,7, Afşin'de sıfırın altında 20,6, Andırın'da sıfırın altında 15,4 ve şehir merkezinde ise sıfırın altında 9 derece ölçüldü. Kahramanmaraş şehir merkezinde sıfırın altında 9 derece en son 1968 yılında ölçülmüştü."



Yurt Dünya 6.01.2026 18:06:46 0
Anahtar Kelimeler: kahramanmaraş kent merkezinde son 57 yılın en düşük sıcaklığı yaşandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Bu Bayrak Hepimizindir
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2026 yılına hoş geldin derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Antalyaspor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü

2

Alanya'da birisi yenilenen iki okul eğitime kazandırıldı

3

LG Electronics "Hayatın İçinde Yapay Zeka" yaklaşımını CES 2026'da tanıttı

4

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 2025'in asayiş olaylarını değerlendirdi:

5

Antalya'da "Ay Yıldız Türk Halk Müziği Korosu" kuruldu

6

Adana'da inşaat firmasında bir kişiyi tabancayla öldüren zanlı aynı silahla kendini vurdu

7

Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

8

Kahramanmaraş kent merkezinde son 57 yılın en düşük sıcaklığı yaşandı

9

Antalya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

10

Yurtta hafta boyunca soğuk ve yağışlı hava etkili olacak