Kahramanmaraş merkezli tefecilik operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli 2 ilde gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve tefecilik" suçlarını işleyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi ile Gaziantep'te belirlenen adreslere operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 21 cep telefonu, 12 pos cihazı, 29 kredi kartı, 13 senet, 18 çek, 9 alacak-verecek defteri, 4 dizüstü bilgisayar, 2 bilgisayar kasası, 12 flaş bellek, tablet, 1 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, bir miktar uyuşturucu ile nakit para ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



