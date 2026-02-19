Kahramanmaraş ve Kilis'te ilk iftar şehit yakınları ve gazilerle yapıldı

İlginizi Çekebilir

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş ve Kilis'te ramazan ayının ilk iftarı şehit aileleri ve gaziler ile yapıldı.

Kahramanmaraş'ta bir düğün salonunda düzenlenen iftar öncesinde, Vali Mükerrem Ünlüer ile eşi Selma Ünlüer şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, Kahramanmaraş Müftüsü Hasan Hüseyin Güller dua etti.

Vali Ünlüer, iftar sonrası yaptığı konuşmada, ramazan ayının manevi atmosferinde iftar sofrasını şehit aileleri ve gazilerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Şehitlerin milletin onuru ve istiklalinin teminatı olduğunu belirten Ünlüer, gazilerin ise vatan sevgisinin, cesaretin ve kararlılığın yaşayan temsilcileri olduğunu vurguladı.

Ünlüer, şehit aileleri ve gazilerin varlığının milletin birlik ve beraberliğinin en güçlü göstergelerinden biri olduğunu kaydetti.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Tayfun Özbek, kurum müdürleri ile şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.

- Kilis

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, şehit aileleri ve gaziler ile iftarda bir araya geldi.

Bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında Vali Kalaylı, şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

Burada konuşan Kalaylı, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Ramazan dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmekten onur duyduğunu aktaran Kalaylı, "Ramazan ayı, rahmettir, berekettir, mağfirettir. Ramazan, kalplerin arındığı, gönüllerin yumuşadığı, kırgınlıkların unutulduğu müstesna bir zaman dilimidir. Bu ay, sadece oruç tutmak değil, sabrı kuşanmak, paylaşmayı çoğaltmak, şükrü artırmak ve kardeşliği pekiştirmek demektir. Ramazan, sofraların bereketlendiği kadar gönüllerin de genişlediği bir iklimdir." dedi.

Konuşmanın ardından dua edildi.

Programa, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, Kilis Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, Kilis Sivil Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Veysel Evran katıldı.



