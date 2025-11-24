Kahramanmaraşlı öğrenci İtalya'da düzenlenen yarışmadan şampiyonlukla döndü

İlginizi Çekebilir

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraşlı Ahmet Efe Akkeçeci, İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen Fibonacci Uluslararası Robot Olimpiyatları'nda "1 Kilogram LEGO Sumo" kategorisinde birincilik kazandı.

Kentte özel bir ilkokulda öğrenim gören 4'üncü sınıf öğrencisi Ahmet Efe Akkeçeci, Roma'da 12 ülkenin katılımıyla düzenlenen Fibonacci Uluslararası Robot Olimpiyatları'nda "1 Kilogram LEGO Sumo" kategorisinde rakiplerini geride bırakarak bireysel olarak birincilik ödülü kazandı.

Hala Şerife Akkeçeci, yaptığı açıklamada, yeğeniyle gurur duyduklarını söyledi.

Ahmet Efe'nin disiplinli çalışması, yüksek motivasyonu ve teknolojik yetkinliğiyle öne çıktığını aktaran Akkeçeci, ailesi ve öğretmenleri olarak bundan sonraki süreçte de yeni başarılar kazanacağına inandıklarını dile getirdi.



