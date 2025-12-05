İlginizi Çekebilir

Kahramanmaraş'ta 17 öğrenci "kaynağı belirsiz kokudan" etkilendi
Samandağ'da yaya yolu ve okul önlerine kasis yerleştirildi
Isparta'da doğuştan bir kolu olmayan öğrenci engelleri yüzerek aşıyor
DenizBank ve ENBD'den Eren Holding'e 400 milyon dolarlık finansman
Mersin'de tekeri kopan tır nedeniyle yol ulaşıma kapandı
Antalya'da muz bahçelerinde yangın çıktı
Antalya'da "Doğadan Estetiğe: Müdahalesiz Mozaik" söyleşisi düzenlendi
Adana'da IPARD III Programı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi
Osmaniye'de "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında konferans düzenlendi
Hatay'da ""En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi tanıtıldı

Kahramanmaraş'ta 17 öğrenci "kaynağı belirsiz kokudan" etkilendi

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta 17 öğrenci "kaynağı belirsiz kokudan" etkilendi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki bir ortaokulda kaynağı henüz belirlenemeyen kokudan etkilenen 17 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde okulları yıkılan ve bu nedenle Gazipaşa Atatürk İlkokulu'nda eğitim gören Kahramanmaraş Ortaokulu öğrencilerinin bir kısmı, kaynağı henüz belirlenemeyen koku nedeniyle rahatsızlandı.

Okul yönetimi, öğrencileri binadan tahliye ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ile özel donanımlı itfaiye, AFAD ve doğal gaz dağıtım firması ekipleri sevk edildi.

Nefes almakta güçlük çeken ve öksüren 17 öğrenci, ilk müdahalelerinin ardından tedbir amaçlı kentteki hastanelere kaldırıldı.

Okulda eğitime tedbir amaçlı bugün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, öğrenciler teneffüsteyken henüz kaynağı belirlenemeyen bir kokunun hissedildiği, bunun üzerine öğrencilerin tedbir amaçlı hızlıca toplanma alanına yönlendirilerek, binanın tahliye edildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Olayın ardından sağlık ekipleri, emniyet, AFAD, itfaiye ve ilgili kurumlar kısa sürede okulda gerekli incelemeleri gerçekleştirmiş, binada herhangi bir zehirlenmeye neden olabilecek bulguya rastlanmamıştır. Etkilenme şüphesi bulunan öğrenciler, UMKE ekiplerince yapılan ilk değerlendirmenin ardından sağlık kuruluşlarına sevk edilmiştir. Hastanelerde yapılan tetkiklerde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamış olup öğrenciler müşahede amaçlı gözlem altında tutulmaktadır. Süreç tüm birimlerimiz tarafından yakından ve titizlikle takip edilmektedir."



Yurt Dünya 5.12.2025 16:21:27 0
Anahtar Kelimeler: kahramanmaraş'ta 17 öğrenci "kaynağı belirsiz kokudan" etkilendi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Osmaniye Fıstığının Değeri Artıyor
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Kahramanmaraş'ta 17 öğrenci "kaynağı belirsiz kokudan" etkilendi

2

Samandağ'da yaya yolu ve okul önlerine kasis yerleştirildi

3

Isparta'da doğuştan bir kolu olmayan öğrenci engelleri yüzerek aşıyor

4

DenizBank ve ENBD'den Eren Holding'e 400 milyon dolarlık finansman

5

Mersin'de tekeri kopan tır nedeniyle yol ulaşıma kapandı

6

Antalya'da muz bahçelerinde yangın çıktı

7

Antalya'da "Doğadan Estetiğe: Müdahalesiz Mozaik" söyleşisi düzenlendi

8

Adana'da IPARD III Programı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi

9

Osmaniye'de "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında konferans düzenlendi

10

Hatay'da ""En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi tanıtıldı