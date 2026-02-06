İlginizi Çekebilir

Antalya'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
Bakan Yumaklı, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu:
Bakan Uraloğlu, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu:
Depremden 149 saat sonra enkazdan çıkarılan kişi, 3 yıl sonra kendisini kurtaran ekiple buluştu
Antalya'da yakalanan 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu:
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Engelli bireylerin aileleri yapay zeka destekli programla güçlendirilecek
Hatay Samandağ'da depremde hayatını kaybedenler anıldı
Keman sanatçısı Laçin Akyol, Mersin'deki mezarı başında anıldı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için camilerde dua edildi

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için camilerde dua edildi

KAHRAMANMARAŞ - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023 depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta afette hayatını kaybedenler için camilerde dua edildi.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin 3. yılı dolayısıyla Abdulhamithan Camisi'nde anma ve dua programı düzenlendi.

Cuma namazı öncesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için mevlit okundu, namazın ardından depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, Abdulhamithan Camisi'ndeki vaazında depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kent genelindeki camilerde de cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okunarak depremzedeler için dua edildi.

Öte yandan, depremlerin merkez üslerinden Elbistan ilçesinde 350 kişinin ibadet edebileceği Ali Haydar Samancı Camisi dualarla ibadete açıldı.

İncecik Mahallesi'nde uzun yıllar ibadete açık olan cami, 6 Şubat 2023'teki Elbistan merkezli depremde ağır hasar alarak yıkılmıştı. Yeniden inşa edilen camiye depremden kurtulmasına rağmen enkaz altında kalanlara yardım etmek amacıyla girdiği binada hayatını kaybeden sağlık personeli Ali Haydar Samancı'nın adı verildi.



Yurt Dünya 6.02.2026 16:28:12 0
Anahtar Kelimeler: kahramanmaraş'ta 6 şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için camilerde dua edildi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Erdoğan geldi, müjde gelmedi
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

6 Şubat: Kalbimizde Hiç Dinmeyen O Sarsıntı
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Antalya'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

2

Bakan Yumaklı, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu:

3

Bakan Uraloğlu, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu:

4

Depremden 149 saat sonra enkazdan çıkarılan kişi, 3 yıl sonra kendisini kurtaran ekiple buluştu

5

Antalya'da yakalanan 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

6

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu:

7

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

8

Engelli bireylerin aileleri yapay zeka destekli programla güçlendirilecek

9

Hatay Samandağ'da depremde hayatını kaybedenler anıldı

10

Keman sanatçısı Laçin Akyol, Mersin'deki mezarı başında anıldı