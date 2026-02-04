İlginizi Çekebilir

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta "Asrın Felaketinde Gazetecilik Paneli" düzenlendi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) ve Büyükşehir Belediyesince "Asrın Felaketinde Gazetecilik Paneli" düzenlendi.

KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, üniversitenin Karacasu kampüsü konferans salonundaki programda yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023 depremlerinde sahada görev yapan gazetecilerin yaşadıklarını ve deprem sürecini gazeteci bakış açısıyla ele almak amacıyla panel düzenlediklerini söyledi.

Deprem sonrasında çok önemli yatırımların hayata geçirildiğini anlatan Bakan, şöyle konuştu:

"Şu an içinde bulunduğumuz üniversitemizin bu binasını deprem sonrası devletimizin vermiş olduğu imkanlarla tamamladık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde deprem sonrasında depremzedelerin konutlarının büyük bir kısmı yapıldı, teslim edildi. İş yerleri yapıldı. Devletimiz tarafından bu bölgeye her türlü imkanı ilk günden sağlandı. Bugünkü panelde de afet döneminde gazetecilik yapan basın mensupları bilgiyi oluşturdular ve ilgili yerlere aktardılar. Bu konu çok önemliydi. Üniversite olarak da depremin üzerinden 3 yıl geçti ve sahada bulunan basın mensupları depremi nasıl tanımlayacaklar, devletimizin göstermiş olduğu aksiyonu nasıl ifade edecekler bunu görmek istedik."

Bakan, devlet ve millet birlikteliğiyle her türlü sorunun üstesinden gelinebileceğini vurgulayarak panelistlere teşekkür etti.

Konuşmanın ardından, KİÜ Kurumsal İletişim Koordinatörü Dr. Yusuf Taş'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele, TRT Haber Koordinatörü Hüseyin Erdoğan, Haber Global Ankara Temsilcisi Hasan Ulyaş, A Haber Moderatörü Merve Türkay ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Uzman Mert Ödeş konuşmacı olarak katıldı.

Panelde, 6 Şubat 2023 depremlerinin medyada temsili, kriz dönemlerinde doğru ve güvenilir habercilik, deprem anı ve sonrasında yaşananlar ile "asrın felaketi" sonrası ihya ve inşa süreci ele alındı.



