İlginizi Çekebilir

Serik'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Daikin yeni nesil ısıtma çözümleriyle konforu artırıyor
Antalya'da kaçak sigara operasyonunda 1 kişi yakalandı
Adana'da evlerinde ruhsatsız 3 tabanca ele geçirilen iki kardeş tutuklandı
Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Tarsus'ta temaslarda bulundu
Kahramanmaraş'ta bir kişi tartıştığı amcasını silahla yaraladı
ATO ve Esnaf Odası'ndan Adana kebabı ustalık eğitimi
Adana'da tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleriyle 8 bin kişiye istihdam sağlanacak
Antalya'da polisten şafak operasyonu

Kahramanmaraş'ta bir kişi tartıştığı amcasını silahla yaraladı

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta bir kişi tartıştığı amcasını silahla yaraladı

KAHRAMANMARAŞ – Kahramanmaraş'ta amcasını tabancayla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Sütçü İmam Mahallesi'nde N.E. ile yeğeni İ.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.E, amcası N.E'ye tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan N.E, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası'na kaldırıldı.

Şüpheli İ.E. ise olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.



Yurt Dünya 27.11.2025 20:11:55 0
Anahtar Kelimeler: kahramanmaraş'ta bir kişi tartıştığı amcasını silahla yaraladı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Egzozu Patlak Motorlardan Bıktık Artık
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Serik'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

2

Daikin yeni nesil ısıtma çözümleriyle konforu artırıyor

3

Antalya'da kaçak sigara operasyonunda 1 kişi yakalandı

4

Adana'da evlerinde ruhsatsız 3 tabanca ele geçirilen iki kardeş tutuklandı

5

Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

6

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Tarsus'ta temaslarda bulundu

7

Kahramanmaraş'ta bir kişi tartıştığı amcasını silahla yaraladı

8

ATO ve Esnaf Odası'ndan Adana kebabı ustalık eğitimi

9

Adana'da tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleriyle 8 bin kişiye istihdam sağlanacak

10

Antalya'da polisten şafak operasyonu