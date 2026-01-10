Kahramanmaraş'ta "Bizim Aile Çocuk Bakımevi" açıldı

İlginizi Çekebilir

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yerelde hayata geçirdiği ilk kamu kreşlerinden biri olan "Bizim Aile Çocuk Bakımevi" açıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösterecek Bizim Aile Çocuk Bakımevi'nin açılışı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış programına AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, Vali Mükerrem Ünlüer'in eşi Dr. Selma Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'in eşi İlknur Görgel, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emre Çalğan ile il protokolü katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, çocukların güvenli, sevgi temelli ve nitelikli ortamlarda büyümesinin güçlü aile yapısının temelini oluşturduğunu belirterek, aile odaklı sosyal hizmet modellerinin ülke genelinde yaygınlaştırılmasına büyük önem verdiklerini ifade etti.

Yenigün, Bizim Aile Çocuk Bakımevi'nin çocukların gelişimini destekleyen, ailelerle iş birliğini esas alan bir anlayışla hizmet vereceğini vurgulayarak, tesisin Kahramanmaraş'a ve ailelere hayırlı olmasını diledi.



