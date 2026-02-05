İlginizi Çekebilir

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremin 133. saatinde kendilerini hayata bağlayan gönüllü ile buluştular
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Kahramanmaraş'ta depremlerde hasar gören tescilli kültür varlıklarının restorasyonu sürüyor
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Adana'da enkaz altında kalanların ardından Hataylı afetzedelerin yardımına koştular
Antalyaspor'da hedef Fatih Karagümrük'ü yenerek ligdeki çıkışını sürdürmek
Medipol Üniversitesi yürütücülüğünde hayata geçirilen HABTEK tanıtıldı
Kibar Holding'den yeşil dönüşüme ilişkin EBRD ile işbirliği
Bayegan petrokimya üreticisi Tasnee ile Türkiye distribütörlüğü anlaşmasını yeniledi
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Kütüphaneye dönüştürdüğü kulübenin ardından köy evinde de çocukları kitap okumaya teşvik ediyor
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremzede Ensar Taşhan ve ailesi, kendilerini hayata bağlayan Kızılay ekibiyle buluştu
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremlerden etkilenen Hatay'da 3 yılda 100 bin yeni konuta doğal gaz verildi

Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybedenler için okullarda sessiz anma programı düzenlendi

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybedenler için okullarda sessiz anma programı düzenlendi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybedenler için il genelindeki okullarda sessiz anma programı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen program kapsamında, depremlerin üçüncü yılı dolayısıyla Haydar Aliyev İlkokulu'nda anma töreni düzenlendi.

Programda, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler için 3 dakikalık sessiz bekleyiş gerçekleştirildi.

Anma programında ayrıca Kur'an-ı Kerim okundu, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Aynı programın kent genelindeki okullarda yapıldığı öğrenildi.



Yurt Dünya 5.02.2026 12:13:40 0
Anahtar Kelimeler: kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybedenler için okullarda sessiz anma programı düzenlendi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Osmaniye’ye Havalimanı İstiyoruz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremin 133. saatinde kendilerini hayata bağlayan gönüllü ile buluştular

2

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Kahramanmaraş'ta depremlerde hasar gören tescilli kültür varlıklarının restorasyonu sürüyor

3

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Adana'da enkaz altında kalanların ardından Hataylı afetzedelerin yardımına koştular

4

Antalyaspor'da hedef Fatih Karagümrük'ü yenerek ligdeki çıkışını sürdürmek

5

Medipol Üniversitesi yürütücülüğünde hayata geçirilen HABTEK tanıtıldı

6

Kibar Holding'den yeşil dönüşüme ilişkin EBRD ile işbirliği

7

Bayegan petrokimya üreticisi Tasnee ile Türkiye distribütörlüğü anlaşmasını yeniledi

8

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Kütüphaneye dönüştürdüğü kulübenin ardından köy evinde de çocukları kitap okumaya teşvik ediyor

9

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremzede Ensar Taşhan ve ailesi, kendilerini hayata bağlayan Kızılay ekibiyle buluştu

10

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremlerden etkilenen Hatay'da 3 yılda 100 bin yeni konuta doğal gaz verildi