İlginizi Çekebilir

Antalya'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
Bakan Yumaklı, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu:
Bakan Uraloğlu, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu:
Depremden 149 saat sonra enkazdan çıkarılan kişi, 3 yıl sonra kendisini kurtaran ekiple buluştu
Antalya'da yakalanan 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu:
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Engelli bireylerin aileleri yapay zeka destekli programla güçlendirilecek
Hatay Samandağ'da depremde hayatını kaybedenler anıldı
Keman sanatçısı Laçin Akyol, Mersin'deki mezarı başında anıldı

Kahramanmaraş'ta depremlerde yakınlarını kaybedenler kabirleri ziyaret ediyor

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta depremlerde yakınlarını kaybedenler kabirleri ziyaret ediyor

KAHRAMANMARAŞ - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yakınlarını kaybedenler mezarlık ziyaretinde bulunuyor.

Yaşanan afetin 3. yılı nedeniyle geceden itibaren Kapıçam Şehir Mezarlığı'na giden vatandaşlar, depremlerde hayatını kaybeden yakınlarının kabirlerini ziyaret ediyor.

Kabirlere çiçek bırakan depremzedeler, Kur'an-ı Kerim okuyup, dua ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri de ziyaretçilere ikramlarda bulunuyor.

Depremde yaşadıkları 9 katlı bina yıkılan ve 2 evladını kaybeden Mustafa Aktürk, gece mezarlığa geldiklerini, acılarının halen taze olduğunu belirtti.

Saadet Aktürk de depremde kaybettiği 2 evladının acısının her geçen gün daha da arttığını ancak mezarları başına geldiği zaman huzur bulduğunu söyledi.

Ziyaretçilerden Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, yaşanan afetin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen acıların halen tazeliğini koruduğunu belirterek, hayatını kaybeden personel ve iş insanları başta olmak üzere tüm kayıplar için duacı olduklarını söyledi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar da depremde hayatını kaybeden vatandaşlara olan vazifelerini yerine getirmek için geldikleri mezarlıkta, belediye olarak ziyaretçilere karanfil ve tatlı ikramında bulunduklarını kaydetti.



Yurt Dünya 6.02.2026 13:57:53 0
Anahtar Kelimeler: kahramanmaraş'ta depremlerde yakınlarını kaybedenler kabirleri ziyaret ediyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Erdoğan geldi, müjde gelmedi
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

6 Şubat: Kalbimizde Hiç Dinmeyen O Sarsıntı
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Antalya'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

2

Bakan Yumaklı, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu:

3

Bakan Uraloğlu, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu:

4

Depremden 149 saat sonra enkazdan çıkarılan kişi, 3 yıl sonra kendisini kurtaran ekiple buluştu

5

Antalya'da yakalanan 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

6

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu:

7

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

8

Engelli bireylerin aileleri yapay zeka destekli programla güçlendirilecek

9

Hatay Samandağ'da depremde hayatını kaybedenler anıldı

10

Keman sanatçısı Laçin Akyol, Mersin'deki mezarı başında anıldı