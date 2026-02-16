İlginizi Çekebilir

Antalya'da bir aile sağlığı merkezi ve 112 istasyonu açıldı, bir merkezin temeli atıldı
Kazak Sinema Günleri Antalya'da başladı
Alanya'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı
T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hıdır, Burdur'da gençlerle buluştu
Kahramanmaraş'ta etkili olan yağışların ardından binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Toyota Gazoo Racing WRT İsveç Rallisi'nde ilk 4 sırayı aldı
"Medya Etiği-Sorumlu Gazetecilik Kampı" Antalya'da sona erdi
Konyaaltı ilçesinde ramazan öncesi işletmeler denetlendi
Samandağ ilçesinde kıyı şeridinde temizlik yapıldı

Kahramanmaraş'ta etkili olan yağışların ardından binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta etkili olan yağışların ardından binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir haftadır etkili olan yağmur nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı.

Son günlerde etkili olan kar ve yağmur sonrası ilçeye bağlı Beyoğlu, Minehöyük, Ceceli, Akçalı ve Şekeroba mahalleleri sınırları içerisinde ekili tarım arazilerinin büyük bölümü sular altında kaldı.

Minehöyük Mahalle Muhtarı Hıdır Çiftçi, AA muhabirine, son bir haftadır etkili olan yağış nedeniyle Sağlık Ovası'nda yaklaşık 20 bin dönüm tarım arazisinin su altında kaldığını belirtti.

Üreticilerin zor durumda kaldığını anlatan Çiftçi, konuyla ilgili yetkililerden destek beklediklerini söyledi.

Çiftçi Hasan Kocamaz da son yağışlarla birlikte buğday ve arpa ekili yaklaşık 150 dönüm ekili arazisinin su altında kaldığını ifade ederek tahliye kanallarının genişletilmesi durumunda mahsullerin bir bölümünün kurtarılabileceğini düşündüğünü dile getirdi.



Yurt Dünya 16.02.2026 20:49:26 0
Anahtar Kelimeler: kahramanmaraş'ta etkili olan yağışların ardından binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Makamlar İnsanları Değiştirmemeli
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

"Mesele Milletse, Devletin Yaptığı Alkışlanır!"
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Antalya'da bir aile sağlığı merkezi ve 112 istasyonu açıldı, bir merkezin temeli atıldı

2

Kazak Sinema Günleri Antalya'da başladı

3

Alanya'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

4

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hıdır, Burdur'da gençlerle buluştu

5

Kahramanmaraş'ta etkili olan yağışların ardından binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı

6

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

7

Toyota Gazoo Racing WRT İsveç Rallisi'nde ilk 4 sırayı aldı

8

"Medya Etiği-Sorumlu Gazetecilik Kampı" Antalya'da sona erdi

9

Konyaaltı ilçesinde ramazan öncesi işletmeler denetlendi

10

Samandağ ilçesinde kıyı şeridinde temizlik yapıldı