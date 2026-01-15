İlginizi Çekebilir

"Boost The Future" programında 7. dönem tamamlandı
Serik Semt Pazarcılar ve Tuhafiyeciler Odası başkanlığına Mevlüt Akıllı seçildi
İskenderun'da evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
Osmaniye’de 112 Acil Çağrı Merkezi’ne Yapılan İhbarların %33,87’si Asılsız
Citroen Racing, ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası'nda ilk zaferini elde etti
Yeşilay Osmaniye Şube Başkanı Kıbrıslıgil AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Özden Huzurevi’nde Miraç Kandili özel programı düzenlendi
Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı'nın resmi sponsoru Viennalife oldu
Adana'da vatandaşların şikayette bulunduğu evden iki kamyon çöp çıktı
Galeri Deniz'de Ağlı Hikayeler sergisinin kapısı sanatseverlere açıldı

Kahramanmaraş'ta gazeteciler, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta gazeteciler, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta görev yapan yerel gazeteciler, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gazeteciler, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Aksu Televizyonu Genel Müdürü Cüneyt Beyit, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" fotoğrafını seçti. Beyit, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" karesini tercih etti.

"Haber"de Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafını oylayan Beyit, "Spor"da Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" karesini seçti.

Yeşil Afşin Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Fatma Kösebalaban ise "Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre"de Cem Genco'nun "Altın değerinde" fotoğrafını tercih etti.

"Haber"de Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğrafını oylayan Kösebalaban, "Spor" kategorisinde Harun Özalp'in "Sıralama", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat"ta ise Cem Özdel'in "Gözalan" karesini seçti.

Elbistan Kaynarca Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Meltem Akkız Göçer de "Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre" kategorisinde Cem Genco'nun "Altın değerinde" fotoğrafını oyladı.

"Haber" kategorisinde Gerald Anderson'un "Maskeli balo" fotoğrafını tercih eden Göçer, "Spor"da Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Dalga geçer gibi", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Berkan Çetin'in "İlk seferinde", "Günlük Hayat"ta Harun Özalp'in "Yağmur altında" karesini beğendi.

- Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar sürecek.



Yurt Dünya 15.01.2026 14:56:13 0
Anahtar Kelimeler: kahramanmaraş'ta gazeteciler aa'nın "yılın kareleri" oylamasına katıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Oto Tamir İşi Bitiyor mu?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

"Boost The Future" programında 7. dönem tamamlandı

2

Serik Semt Pazarcılar ve Tuhafiyeciler Odası başkanlığına Mevlüt Akıllı seçildi

3

İskenderun'da evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

4

Osmaniye’de 112 Acil Çağrı Merkezi’ne Yapılan İhbarların %33,87’si Asılsız

5

Citroen Racing, ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası'nda ilk zaferini elde etti

6

Yeşilay Osmaniye Şube Başkanı Kıbrıslıgil AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

7

Özden Huzurevi’nde Miraç Kandili özel programı düzenlendi

8

Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı'nın resmi sponsoru Viennalife oldu

9

Adana'da vatandaşların şikayette bulunduğu evden iki kamyon çöp çıktı

10

Galeri Deniz'de Ağlı Hikayeler sergisinin kapısı sanatseverlere açıldı