Kahramanmaraş'ta görev yapan Filistinli doktor, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalında görev yapan Filistinli doktor Filistin Sinem Goorany, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Goorany, Lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Goorany, "Gazze: Açlık" kategorisindeki tüm fotoğrafları seçerken, "Portre" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz" fotoğrafını oyladı.

"Haber" kategorisinde Khames Alrefi'nin "Tarihin şahidi", "Spor"da Bünyamin Çelik'in "Statların dili" adlı fotoğrafından yana oyunu kullanan Goorany, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Umut Karahasanoğlu'nun "Yurdumuz yıldızlar", "Günlük Hayat"ta ise İlkin Eskipehlivan'ın "Ateş dansı" fotoğrafına oy verdi.

Goorany, fotoğrafların tamamının oldukça etkileyici olduğunu belirterek, özellikle Filistin'i konu alan karelerin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.

Goorany, sözlerine şöyle devam etti:

"Fotoğrafların hepsi çok etkileyici. Filistin ile ilgili çekilen fotoğrafların hepsi çok değerli. Yaşanan büyük acının bir kısmını bile olsa gösterebilmek, bunu dünyayla paylaşabilmek çok değerli. Fotoğrafların hepsi çok güzeldi. Oradaki muhabir arkadaşlara gerçekten teşekkür ediyorum. Çok büyük emek veriyorlar ve çok güzel bir şekilde yansıtmışlar. Tüm dünyanın farkında olması, yaşananları unutmayıp destek olabilmesi için yakaladıkları kareler çok değerli. Babamın ailesi de o taraflarda ve haber alamadığımız zamanlar oluyordu. Bu fotoğrafları görünce çok duygulandım."

- Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazılarla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.




16.01.2026
