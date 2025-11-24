KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta gümrük kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kentte gümrük kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler bu kapsamda önceden belirlediği adreslere düzenlediği operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 35 kilogram nargile tütünüy le 1360 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.



