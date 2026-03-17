Kahramanmaraş'ta hükümlü ailelerine ramazan desteği

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı, eski hükümlü ve denetimli serbestlik altındaki yükümlü ailelerine ramazan dolayısıyla yardımda bulundu.

Kahramanmaraş Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren ve ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü görevi gören "Sosyal Market" aracılığıyla yürütülen çalışma kapsamında, belirlenen ailelere 140 gıda kolisi, 400 nakdi yardım kartı ve 48 çift ayakkabı ulaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, denetimli serbestliğin yalnızca cezanın infazı değil, aynı zamanda bireylerin topluma kazandırılmasını amaçlayan bir süreç olduğunu ifade etti.

Yükümlülerin ve ailelerinin desteklenmesinin önemine dikkati çeken Tiryaki, katkı sunan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Onikişubat Belediyesi, Dulkadiroğlu Belediyesi ile Türk Kızılayı Kahramanmaraş İl Başkanlığına teşekkür etti.



