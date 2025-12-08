Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İlginizi Çekebilir

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

M.E.C.K. (26) idaresindeki 44 ABT 333 plakalı otomobil, Pazarcık-Gölbaşı kara yolunun Ulubahçe Mahallesi mevkisinde, karşı yönden gelen S.K. (68) yönetimindeki 46 KV 989 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü M.E.C.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan S.K. ile otomobildeki Ö.İ. (61) ambulanslarla Pazarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada, kazada hayatını kaybeden M.E.C.K'nin İstanbul’un Kağıthane ilçesindeki 13 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde (ASM) doktor olarak görev yaptığı öğrenildi.



