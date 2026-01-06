İlginizi Çekebilir

Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 53 sikke, 1 tabanca, 2 şarjör, 37 fişek, 25 litre sahte viski, 7 litre sahte rakı, 36 litre etil alkol ve anason yağı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.



