Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, tarihi olduğu değerlendirilen Tevrat ve kitap kabı ile 1240 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliği ekipleri de düzenledikleri bir operasyonda, 7 tabanca ile 14 boş şarjör ele geçirdi.

Gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklanırken 4'ü hakkında yasal işlem başlatıldı.