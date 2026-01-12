İlginizi Çekebilir

Halkbank 100 kadın girişimciyi "Master Class" eğitiminde buluşturdu
Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 137 mahalleye ulaşım sağlanamıyor
Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Mersin'in yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
Antalya'da düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi
Mersin'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Antalya’da kaybolan 55 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulundu
MHR GYO kurumsal yönetim notunu yükseltti
Bozyazı ilçesinde kamyonun çarptığı yaya yaralandı
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan, "CES 2026" fuarına katıldı

Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 137 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 137 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Dulkadiroğlu, Onikişubat, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Elbistan, Göksun ve Nurhak ilçelerinde 137 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Kentin bazı bölgelerinde gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar nedeniyle kapanan Göksun-Andırın bağlantı yolu ile Dulkadiroğlu'nda 2, Onikişubat'ta 33, Afşin'de 6, Andırın'da 13, Çağlayancerit'te 6, Elbistan'da 24, Göksun'da 48 ve Nurhak'ta 5 kırsal mahallenin kapalı yollarının açılması için çalışmalarına devam ediyor.



Yurt Dünya 12.01.2026 20:53:18 0
Anahtar Kelimeler: kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 137 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Doğru Bir Tanedir
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2026 yılına hoş geldin derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Halkbank 100 kadın girişimciyi "Master Class" eğitiminde buluşturdu

2

Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 137 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

3

Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

4

Mersin'in yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

5

Antalya'da düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi

6

Mersin'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

7

Antalya’da kaybolan 55 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulundu

8

MHR GYO kurumsal yönetim notunu yükseltti

9

Bozyazı ilçesinde kamyonun çarptığı yaya yaralandı

10

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan, "CES 2026" fuarına katıldı