Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta kar yağışı etkili oldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Kent genelinde devam eden sağanak bazı bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı.

Göksun ilçesi Değirmendere Mahallesi'nin Püren Geçidi bölgesi kar yağışıyla beyaza büründü.

Püren Geçidi'ni kullanan bazı sürücüler kara yolunda ilerlemekte zorlanırken, Karayolları ekipleri kar kürüme çalışması yaptı.

Jandarma trafik ekipleri de sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

Yağışın ardından ortaya güzel kış manzaraları çıktı.



Yurt Dünya 11.12.2025 16:39:17 0
