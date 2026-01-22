Kahramanmaraş’ta kar yağışı etkili oluyor

İlginizi Çekebilir

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Kent genelinde etkili olan yağışın ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Karayolları ile belediye ekipleri, trafiğin aksamaması için yollarda çalışma başlattı.

Kahramanmaraş-Göksun kara yolunda kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Polis ve jandarma trafik ekipleri ise otomobil ve hafif ticari araçların karıştığı kazalar nedeniyle sürücüleri uyararak, trafiği kontrollü şekilde sağlıyor.



