Kahramanmaraş’ta kar yağışı ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Göksun ve Çağlayancerit ilçelerinde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışıyla başlayan şiddetli rüzgar, ulaşımda olumsuzlukları da beraberinde getirdi.

Kahramanmaraş-Çağlayancerit kara yolu trafiğe tamamen kapandı.

Karayolları ve belediye ekipleri, trafiğin aksamaması için yollarda çalışma başlattı.

Kayseri-Göksun kara yolunda kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi.

Polis ve jandarma trafik ekipleri, sürücüleri uyardı.



