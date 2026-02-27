Kahramanmaraş’ta kar yağışı ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Göksun ve Çağlayancerit ilçelerinde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kar yağışıyla başlayan şiddetli rüzgar, ulaşımda olumsuzlukları da beraberinde getirdi.
Kahramanmaraş-Çağlayancerit kara yolu trafiğe tamamen kapandı.
Karayolları ve belediye ekipleri, trafiğin aksamaması için yollarda çalışma başlattı.
Kayseri-Göksun kara yolunda kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi.
Polis ve jandarma trafik ekipleri, sürücüleri uyardı.