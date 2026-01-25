İlginizi Çekebilir

Burdur'da tır ve 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ta köprüden düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Hatay'da takla atan otomobildeki bebek öldü
"Narenciye Mevsimi" sergisi, Mersin'de sanatseverlerle buluştu
Hatay'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Mersin'de iki katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
Mersin'de kardan kapanan yolları açma çalışmaları sürüyor
Mersin'de cipin cami duvarına çarpması kamerada
CHP Grup Başkanvekili Başarır, Adana'da konuştu:
AK Parti heyeti su taşkınlarından etkilenen Kumluca'daki çiftçileri ziyaret etti

Kahramanmaraş'ta köprüden düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta köprüden düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin köprüden düşmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 09 ALN 491 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu Yörükselim Mahallesi Hikmet Kabakçı Bulvarı'nda bulunan Akdere Köprüsü'nden düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.



Yurt Dünya 25.01.2026 03:29:28 0
Anahtar Kelimeler: kahramanmaraş'ta köprüden düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

TOKİ Müteahhitlerinin Dokunulmazlığı mı Var?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Burdur'da tır ve 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

2

Kahramanmaraş'ta köprüden düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı

3

Hatay'da takla atan otomobildeki bebek öldü

4

"Narenciye Mevsimi" sergisi, Mersin'de sanatseverlerle buluştu

5

Hatay'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

6

Mersin'de iki katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

7

Mersin'de kardan kapanan yolları açma çalışmaları sürüyor

8

Mersin'de cipin cami duvarına çarpması kamerada

9

CHP Grup Başkanvekili Başarır, Adana'da konuştu:

10

AK Parti heyeti su taşkınlarından etkilenen Kumluca'daki çiftçileri ziyaret etti