Kahramanmaraş'ta lise öğrencilerine Sahil Güvenlik Komutanlığı tanıtıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığınca lise öğrencilerine bilgilendirme sunumu yapıldı.

Fatih Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda öğrencilere, Sahil Güvenlik Komutanlığının yürüttüğü faaliyetler, Türkiye'nin denizlerdeki stratejik konumu, sahil güvenliğinin önemi ve denizcilikte sürdürülebilirlik konularında bilgilendirme yapıldı.

Öğrencilere ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin kullandığı dalgıç kıyafetleri ve deniz altı kamera cihazların tanıtımı yapıldı.

Etkinliğe, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanı Yarbay Onur Emir, okul müdürü Mehtap Süt ile öğrenciler katıldı.

