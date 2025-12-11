İlginizi Çekebilir

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta polislerce izinsiz gösteriye müdahale tatbikatı yapıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta, 197 emniyet personelinin katılımıyla izinsiz gösteriye müdahale tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce Sakarya Konteyner Kent Yerleşkesi'nde yapılan tatbikatta, senaryo gereği küçülmeye giden bir konteyner üretim fabrikasından bazı işçilerin çıkarılması üzerine izinsiz gösteri yapan ve yolu kapatan gruba müdahale edildi.

Ateş yakan, barikat kuran, taş ve sis bombası atan eylemcileri gözaltına alan çevik kuvvet ekipleri, grubu dağıttı.

Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA)'nın da kullanıldığı tatbikatı izleyen İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, gerçek olaylara hızlı ve doğru şekilde müdahale edebilmek için bu tür tatbikatların büyük önem taşıdığını belirterek personele teşekkür etti.



11.12.2025
