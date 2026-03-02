Kahramanmaraş'ta "Tezhip, Hat ve Ebru Sergisi" açıldı

İlginizi Çekebilir

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta, Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi tarafından Mevlid-i Nebi'nin 1500. yılı dolayısıyla "Tezhip, Hat ve Ebru Sergisi" açıldı.

Kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide, kursiyerler tarafından hazırlanan tezhip, hat ve ebru çalışmalarından oluşan 26 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, açılışta yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin ramazan ayının manevi atmosferine katkı sunduğunu belirtti.

Sergide yalnızca hat sanatının değil, tezhip ve ebru sanatlarının da bir arada görülebildiğini ifade eden Baydur, "Ramazan ayı vesilesiyle Peygamber Efendimizin (s.a.s)'e dair konularının işlendiği, onunla ilgili ayetler başta olmak üzere birçok hususun hat sanatıyla buluştuğu güzel bir sergi oldu. Ben, emek veren tüm öğretmen arkadaşlarıma, usta öğreticilerimize ve kursiyerlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Bülbül ise Halk Eğitimi Merkezi olarak Peygamber Efendimizin doğumunun 1500. yılı etkinlikleri kapsamında tezhip, hat ve ebru alanında atölye çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Toplam 26 eserin sergilendiğini aktaran Bülbül, çalışmalarda Peygamber Efendimizin tevazu, sabır ve adalet anlayışının vurgulandığını dile getirdi. Serginin ramazan ayı boyunca farklı kurumlarda da devam edeceğini belirtti.

Konuşmaların ardından davetliler sergiyi gezdi.



