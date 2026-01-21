İlginizi Çekebilir

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta tır ile çarpışan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

H.A. (32) yönetimindeki 27 P 4113 plakalı kamyonet, Kahramanmaraş-Osmaniye Karayolu Kılılı Mahallesi girişinde S.Ö.(25) idaresindeki 46 LG 088 plakalı tır ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyonetin sürücüsü H.A. (32) ile yolcu olarak bulunan N.K.(34) yaralandı.

Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



