Kahramanmaraş'ta "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta, Mevlana İdris Kültür Sanat Sezonu kapsamında "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye'nin ilk "UNESCO Edebiyat Şehri" ünvanını alan Kahramanmaraş'ın güçlü şairlik geleneği ve edebi kimliği ile kentin ulusal ve uluslararası görünürlüğünün artırılması gibi konular ele alındı.

Toplantıda konuşan UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Kahramanmaraş'ın aldığı ünvanın hayırlı olmasını diledi.

Oğuz, "Yaratıcı şehir alanında Kahramanmaraş'ın bundan sonra daha dinamik, daha heyecanlı ve motive şekilde çalışarak edebiyatın bir şehrin sürdürülebilir kalkınmasına nasıl destek olabileceğine dair örnekler vereceğine eminim. Kahramanmaraş, başka edebiyat şehirlerimize de bu yolda rehberlik edecektir." dedi.

Türkiye'nin dışarıdan bir şey almak zorunda olmadığını, aksine dünyaya söyleyecek çok sözü olduğunu belirten Oğuz, "Edebiyat, tasarım, müzik, gastronomi… Hangi alanda olursak olalım, yaratıcı şehir olmak kültürel zenginliğimizin bir kanıtıdır. Kısa sürede şehirlerimizin bu listelerdeki sayısını artırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise kentin aldığı unvanın tarihi bir an olduğunu söyledi.

Kentin edebi geleneğinin köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Görgel, Yedi Güzel Adam başta olmak üzere birçok şair ve yazarın yetiştiği Kahramanmaraş'ın bu ünvanı fazlasıyla hak ettiğini belirtti.

Kahramanmaraş'ın bu ünvanla uluslararası alanda yeni bir döneme girdiğini vurgulayan Görgel, şunları kaydetti:

"Bugün, Kahramanmaraş için yüzlerce yıldır süregelen büyük bir gerçeğin, uluslararası tescille taçlandığı tarihi bir anın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Mutlu ve gururluyuz çünkü artık şehrimiz, Barcelona'nın, Beyrut'un, Dublin'in, Bağdat'ın, Melbourne'ün, Tanca'nın, Lahore'un yer aldığı 63 şehirlik çok önemli bir ağın en yeni üyesi. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na edebiyat alanında dahil olan kahraman şehrimiz, bu ağın bu alanında Türkiye'yi temsil edecek ilk ve tek şehir oldu. İşte bugün, bu tarihi hakikat, artık yalnızca bizim bildiğimiz, bizim hissettiğimiz bir hakikat olmaktan çıkmış, UNESCO tarafından tescillenerek tüm dünyaya ilan edilmiştir. Amacımız, bu ünvanı sadece taşımak değil, onu içerikle doldurmak, küresel ortaklıklar kurmak ve bu şehrin edebiyat damarını tüm dünyaya ulaştırmaktır."

Program, müzisyenler Ayfer Vardar ve Coşkun Karademir'in, Kahramanmaraşlı şairlerin eserlerini seslendirmesiyle son buldu.