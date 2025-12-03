Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen 2 operasyonda, bir miktar uyuşturucu, uyuşturucu hammaddesi, sentetik ecza hapı, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, tabanca ve 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.