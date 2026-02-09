İlginizi Çekebilir

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
İSG "Sabiha Gökçen'in İzinde" serisinin üçüncü buluşmasını düzenledi
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kahramanmaraş'ta konuştu:
Bakan Yumaklı, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü hizmet binası açılışında konuştu:
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kahramanmaraş'ta TARDİP Projesi'nin tanıtım programında konuştu:
Bozyazı'da emniyet, jandarma ve sahil güvenlik mensuplarına başarı belgesi verildi
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Adana'da temaslarda bulundu
Adana'da "Akdeniz Diyabet Akademisi 7. Toplantısı" düzenlendi
Adana'da sigara bırakma poliklinikleri geçen yıl 5 bin 782 kişiye hizmet verdi
Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapma ve kullanma suçlarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, düzenlediği operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda, 7 bin sentetik ecza, tabanca ve 7 fişek ile bir miktar uyuşturucu madde geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




Yurt Dünya 9.02.2026 20:33:15 0
Anahtar Kelimeler: kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Bir Yönetici Ancak Bu Kadar Sevilebilir
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Osmaniye Futbolunda Kara Gece: İl Hakem Kurulu Bu Neyin Operasyonu?
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

2

İSG "Sabiha Gökçen'in İzinde" serisinin üçüncü buluşmasını düzenledi

3

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kahramanmaraş'ta konuştu:

4

Bakan Yumaklı, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü hizmet binası açılışında konuştu:

5

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kahramanmaraş'ta TARDİP Projesi'nin tanıtım programında konuştu:

6

Bozyazı'da emniyet, jandarma ve sahil güvenlik mensuplarına başarı belgesi verildi

7

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Adana'da temaslarda bulundu

8

Adana'da "Akdeniz Diyabet Akademisi 7. Toplantısı" düzenlendi

9

Adana'da sigara bırakma poliklinikleri geçen yıl 5 bin 782 kişiye hizmet verdi

10

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı