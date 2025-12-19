Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alınırken, aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri de kaçakçılıkla mücadele kapsamında belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, 14 cep telefonu ele geçirdi.

Konuyla ilgili 1 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.