Kahramanmaraş'ta yaralı bulunan karaca yavrusu tedavi altına alındı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaralı olarak bulunan karaca yavrusu tedavi altına alındı.
Kırsal Beyoğlu Mahallesi'nde yaralı yavru karacayı bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları ilk incelemede karacanın sağ arka bacağında kırık tespit etti.
Merkeze götürülen karaca, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.