Kahramanmaraş'taki havacılık yatırımına Kahramankazan modeli

Kahramanmaraş

KAHRAMANMARAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Kahramankazan'daki yatırımlarının benzerlerini Kahramanmaraş'ta hayata geçireceklerini belirterek, "TUSAŞ ile birlikte Kahramanmaraş'ın kanatlanacağını ve daha güzel işler yapacağını hep birlikte göreceğiz." dedi.

Demiroğlu, Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Mahallesi KM TUSAŞ Fabrikası'nın inşaat alanındaki incelemelerinin ardından AA muhabirine, bölgede yürütülen çalışmaları çok önemsediklerini ifade etti.

6 Şubat depremlerinden sonra Kahramanmaraş'a yatırımlar yapmak ve bunları zamanla büyütme kararı aldıklarını hatırlatan Demiroğlu, "Bugün de verdiğimiz sözün gerçekleştiğinin ilk alametini yaşıyoruz aslında. Biz Türkoğlu'na bir tesis kurduk, çalışmaya ve üretmeye başladı ama bu Maraş için küçük bir yatırım olur diye düşündük. Zaten Kahramanmaraş'taki yatırımcı arkadaşlarımız da bu konuyu çok sahiplendiler. Bu yüzden yatırımlara hız verelim istedik." dedi.

Çok yakında devlet büyüklerinin de katılımıyla temel atma aşamasına geçileceğini bildiren Demiroğlu, yapılacak tesisin büyüklüğüne ilişkin şunları kaydetti:

"Hatırlarsanız Cumhurbaşkanımız bir konuşmasında, Kahramanmaraş ve Kahramankazan bağlamı oluşturdu. Bir anlamda 'Bir Kahramankazanı da Kahramanmaraş'a kuracağız' dedi. Bu şu demek, TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki aynı ölçekte olmasa bile yakın bir ölçekte, benzer işleri yapabildiği bir tesisi, Kahramanmaraş'a kazandıracağız. Kahramanmaraş'tan önümüzdeki yıllarda tüm müştemilat da tamamlandığında uçağın kalkacağı, nihai montaj hatlarının da kurulduğu bir alan oluşacak. Bu hangi uçak olur şu an bilemiyorum ama... Burada ilk etapta montaj ve komponent üretimleri başlayacak. Devam eden süreçte de daha büyük işlere geçilecek. Birkaç sene içerisinde full montajın yapıldığı, ürünün buradan servis edildiği bir alan haline getireceğiz."

Kahramanmaraş'ın çok hızlı kendisini yenileyebilen bir şehir olduğunu 6 Şubat sonrasında gösterdiğini, şimdi de makas değiştirme aşamasında olduğunu dile getiren Demiroğlu, "Bunu havacılıktan yana kullanıyor Kahramanmaraş. İnşallah TUSAŞ ile birlikte Kahramanmaraş'ın kanatlanacağını ve daha güzel işler yapacağını hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.



