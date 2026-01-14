İlginizi Çekebilir

Kahramanmaraş'tan Suriye'ye 36 milyon dolarlık ihracat

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'tan Suriye'ye 36 milyon dolarlık ihracat

KAHRAMANMARAŞ - GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş, geçen yıl 36 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiği Suriye'ye dış satımını artırmayı hedefliyor.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, AA muhabirine, kentten Suriye'ye çelik mutfak eşyaları, tekstil ham maddesi başta olmak üzere çeşitli ürün gruplarının ihraç edildiğini belirtti.

Suriye pazarının kent ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Buluntu, 2025 yılı içerisinde ticaretin geliştirilmesine yönelik olarak Halep, İdlib, Şam ve Trablus başta olmak üzere Suriye'de faaliyet gösteren ticaret odalarıyla ekonomi zirveleri düzenlediklerini anlattı.

Bu zirveler kapsamında Suriyeli ve Kahramanmaraşlı iş insanlarının hem heyetler arası hem de bireysel görüşmeler gerçekleştirme imkanı bulduğunu belirten Buluntu, yaşanan gelişmelerin ihracata olumlu yansıdığını ifade etti.

Buluntu, rejim değişikliğiyle birlikte iş dünyasının hızlı bir şekilde aksiyon aldığını belirterek, "Şehrimiz, Suriye ile alakalı iş insanlarımızın hızlı aksiyon almasıyla, gerçekten kendi ölçeğimize göre çok büyük bir ihracat gerçekleştirmiş olduk. 2024 yılında bizim Suriye'ye ihracatımız 12 milyon dolar iken 2025 yılında 36 milyon dolar seviyesine çıktı. Tabii ki yeterli değil. Daha da bu imkanlarımızı artırmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

- Mutfak eşyalarının 5'te 4'ü Kahramanmaraş'tan

Suriye'ye 35 kalem ürün ihracatı gerçekleştirdiklerine işaret eden Buluntu, şöyle konuştu:

"Suriye'de kullanılan çelik mutfak eşyalarının 5'te 4'ü şu an şehrimizden gönderilmekte. Suriye'nin haricinde Bangladeş'e ihracat yapan iller sırasında 2. sırada yer almışız. Pakistan'a en çok ihracat yapan yine 4. iliz, Portekiz'e en çok ihracat yapan 6. iliz, Mısır'a en çok ihracat yapan 7. iliz. Bunun gibi 38'e yakın ülkeye de şehrimiz ihracat gerçekleştirmekte."



