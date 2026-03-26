Kalite Yönetimi Turizm Ödülleri sahiplerine verildi

ANTALYA - Antalya’da düzenlenen “Kalite Yönetimi Turizm Ödülleri”nde (Quality Management Tourism Awards), Türkiye turizmine katkı sağlayanlar ödüllendirildi.

GM Turizm ve Yönetim Dergisi tarafından başarılı turizmcilerin ödüllendirilmesi amacıyla bu yıl 15'incisi gerçekleştirilen tören, NEST Kongre Merkezi'nde sektörün önde gelen marka ve liderlerini bir araya getirdi.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı, törende yaptığı konuşmada, kaliteli turizmin en yüksek düzeyde olduğu ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

Türkiye'nin turizmde önemli başarılara imza attığını dile getiren Yağcı, "Böyle bir coğrafyada turizm yapmak hem kolay hem de zor. Zorluklarını hep beraber yaşıyoruz. Ülkemizi turizmde elimizden geldiğince temsil edeceğiz, güzel bir sezon geçirmek için mücadele edeceğiz. Kolay olmayacak ama bilgi birikimimiz, tecrübemiz var." diye konuştu.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu da Türkiye'nin küresel salgında bile başarılı bir turizm hareketliliğine ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Sektör olarak bu tür etkinlikleri önemsediklerini belirten Kavaloğlu, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Bu yıl “Kalitenin Gücü” sloganıyla gerçekleştirilen törende, 11 ana dalda 54 kategoride yılın en başarılı marka ve isimleri ödüllendirildi.

Bu yıl ilk kez hayata geçirilen "Oyunun Kurallarını Değiştirenler (Game Changers)" kategorisi ile sektörde dönüşüm yaratan vizyoner isimler onurlandırıldı.

Hayat Sanat Orkestrası'nın sahne aldığı törende yabancı ülkelerin yöresel kıyafetlerinin sergilendiği bir defile de yapıldı.

Törene, Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Antalya Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök ile Türkiye turizmine katkıda bulunan sektör paydaşları katıldı.



