İlginizi Çekebilir

Alkolün kararttığı hayatı YEDAM'la canlandı
Kaputaş Plajı'nda yağışın etkisiyle denizin rengi mavinin farklı tonlarına dönüştü
Düziçi’nde motosiklet yandı
Osmaniye’de otomobil devrildi: 2’si çocuk 4 yaralı
Düziçi’nde iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Antalya'da kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastası bulundu
Futbol: Trendyol Süper Lig
ASKON Antalya Şube Başkanı Onur Kacar güven tazeledi
Burdur'da yardım kampanyası tamamlanan SMA'lı Atlas Ege için balon uçuruldu
GÜNCELLEME - Muğla ile Antalya'da su basan seralar havadan görüntülendi

Kaputaş Plajı'nda yağışın etkisiyle denizin rengi mavinin farklı tonlarına dönüştü

Kaputaş Plajı

Kaputaş Plajı'nda yağışın etkisiyle denizin rengi mavinin farklı tonlarına dönüştü

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde etkili olan yağış dolayısıyla Kaputaş Plajı'nda deniz, başta turkuaz olmak üzere mavinin değişik tonlarına büründü.

İlçedeki yağışın ardından kanyondan akan yağmur suyu, ünlü Kaputaş Plajı'nda denizle buluştu. Denizde oluşan açık mavi, turkuaz ve lacivert gibi renk geçişleri görsel bir şölen sundu.

Yüksek dalgaların sahile çarpmasıyla ortaya çıkan beyaz köpükler ise denizde farklı bir görüntü oluşturdu.

İlçedeki yerli ve yabancı turistler, eşine az rastlanan manzaranın fotoğraflarını çekti, öz çekim yaptı.

Kaputaş'ın sergilediği görsel şölen, drone ile havadan görüntülendi.



Yurt Dünya 15.02.2026 12:06:59 0
Anahtar Kelimeler: kaputaş plajı'nda yağışın etkisiyle denizin rengi mavinin farklı tonlarına dönüştü

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Bizim Görevimiz Halka Gerçekleri Yazmak
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

"Mesele Milletse, Devletin Yaptığı Alkışlanır!"
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Alkolün kararttığı hayatı YEDAM'la canlandı

2

Kaputaş Plajı'nda yağışın etkisiyle denizin rengi mavinin farklı tonlarına dönüştü

3

Düziçi’nde motosiklet yandı

4

Osmaniye’de otomobil devrildi: 2’si çocuk 4 yaralı

5

Düziçi’nde iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

6

Antalya'da kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastası bulundu

7

Futbol: Trendyol Süper Lig

8

ASKON Antalya Şube Başkanı Onur Kacar güven tazeledi

9

Burdur'da yardım kampanyası tamamlanan SMA'lı Atlas Ege için balon uçuruldu

10

GÜNCELLEME - Muğla ile Antalya'da su basan seralar havadan görüntülendi