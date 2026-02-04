İlginizi Çekebilir

Kepez'de sağanak sonrası bozulan yollar onarıldı
CHP Genel Başkanı Özel, Hatay ziyaretinde konuştu:
Kahramanmaraş'ta "Asrın Felaketinde Gazetecilik Paneli" düzenlendi
Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 106. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor
CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Antakya İlçe Başkanlığını ziyaretinde konuştu:
Dörtyol Kaymakamı Keklik'ten annesi vefat eden çocuğa doğum günü sürprizi
Aksu Belediyesi'nde bağımlılıkla mücadele eğitimi düzenlendi
Uluslararası basın, Hatay'da deprem sonrası yapılan çalışmaları inceledi
Silifke'de öğrenciler bayrak yürüyüşü yaptı
Anamur'da öğrencilere Kur'an-ı Kerim dağıtıldı

Karaca "The ONE Awards"tan 3 ödülle döndü

Karaca

Karaca "The ONE Awards"tan 3 ödülle döndü

İSTANBUL - Karaca, Marketing Türkiye tarafından 12. kez gerçekleştirilen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde 3 ödül kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karaca, "Küçük Ev Aletleri" ve "Züccaciye" olmak üzere iki kategoride "Yılın İtibarlısı" seçilirken 5. kez Yılın İtibarlısı ünvanını alarak büyük ödülün sahibi oldu.

Şirket adına ödülleri, Karaca Kurumsal İletişim Direktörü Seray Anıl Ekşi ve Karaca International Genel Müdürü Ömer Barbaros Yiş aldı.

İstanbul'da 12. kez düzenlenen törende verilen ödüller, 12 ilde 1200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen anketler sonucunda belirleniyor. 70 kategoride yıl içinde itibarını en çok artıran markalar ve başarıda pay sahibi olan ajanslar ödüle layık görülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seray Anıl Ekşi, tüketicilerin oylarıyla birincilikle ödüllendirilmenin büyük gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Karaca olarak sofradan mutfağa, evin her alanında kalite, tasarım ve yenilikçi yaklaşımımızla değer yaratmayı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Ekşi, başarıda emeği geçen iş ortaklarına, ekip arkadaşlarına, kendilerini tercih eden müşterilere, Marketing Türkiye ve Akademetre'ye teşekkür ettiklerini aktardı.​​​​​​​



Ekonomi 4.02.2026 14:02:37 0
Anahtar Kelimeler: karaca "the one awards"tan 3 ödülle döndü

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Osmaniye’ye Havalimanı İstiyoruz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Kepez'de sağanak sonrası bozulan yollar onarıldı

2

CHP Genel Başkanı Özel, Hatay ziyaretinde konuştu:

3

Kahramanmaraş'ta "Asrın Felaketinde Gazetecilik Paneli" düzenlendi

4

Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 106. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

5

CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Antakya İlçe Başkanlığını ziyaretinde konuştu:

6

Dörtyol Kaymakamı Keklik'ten annesi vefat eden çocuğa doğum günü sürprizi

7

Aksu Belediyesi'nde bağımlılıkla mücadele eğitimi düzenlendi

8

Uluslararası basın, Hatay'da deprem sonrası yapılan çalışmaları inceledi

9

Silifke'de öğrenciler bayrak yürüyüşü yaptı

10

Anamur'da öğrencilere Kur'an-ı Kerim dağıtıldı