İSTANBUL - Karmod, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) iki katlı konteyner ofis projesini tamamlayarak teslim etti.

Karmod'dan yapılan açıklamaya göre, BAE'nin Şarika şehrinde kurulumu gerçekleştirilen konteyner ofis, villa konut projesinin şantiye binası olarak hizmet verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Konteyner İhracat Müdürü Muzaffer Doğrul Ergüçlü, yapılarının yalıtım performansıyla BAE gibi sıcak iklime sahip ülkelerde özellikle tercih edildiğini belirtti.

Ergüçlü, "Yeni nesil konteynerlerimiz yapı güvenliğiyle birlikte kullanım ergonomisi ve iyi yalıtım değerleri gibi önemli üstünlüklere sahip." ifadesini kullandı.

Konteynerlerinin ergonomik yapıları sayesinde yol yapımı, enerji üretim alanları, madencilik gibi zorlu sahaların şantiye koşulları için tercihi edildiğinin altını çizen Ergüçlü, ayrıca yüksek yalıtım performanslarıyla BAE gibi sıcak iklime sahip ülkelerde de özellikle tercih edildiklerini anlattı.

BAE'de son gerçekleştirdikleri projenin 828 metrekare büyüklüğe sahip olduğunu vurgulayan Doğrul, şunları kaydetti:

"İki katlı olarak projelendirdiğimiz bina için 230x400 cm ölçüde 72 adet konteyner ünitenin üretimini gerçekleştirdik. Paket sistemle deniz yoluyla sevk ettiğimiz 828 metrekare konteyner ofis binasının kurulumunu saha ekiplerimizle 30 gün gibi bir sürede tamamladık. Konteyner ofis binası Şarika şehrinde inşa edilecek 550 adetlik villa konut projesinde şantiye ofisi olarak hizmet verecek."



Ekonomi 24.12.2025 16:48:30 0
Anahtar Kelimeler: karmod bae'de konteyner ofis projesini tamamladı

