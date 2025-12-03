İlginizi Çekebilir

Karmod Çanakkale'deki maden sahasına prefabrik ofis ve laboratuvar kurdu

İSTANBUL - Karmod, Çanakkale'nin Çan ilçesindeki maden sahasında prefabrik ofis ve laboratuvar binasının kurulumunu tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karmod, prefabrik ve konteyner şantiye yapılarıyla maden firmalarının mobilizasyon süreçlerinde en çok tercih edilen markalar arasında yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Prefabrik Genel Müdürü Uğur Kadir, şantiye mobilizasyonlarıyla maden sahalarını güvenli ve ergonomisi yüksek yapılarla buluşturduklarını belirtti.

Kadir, madencilik şantiye yapılarındaki hizmetlerinin saha planlamasından kuruluma kadar tüm süreçleri kapsadığını aktararak, "Zorlu çalışma koşullarına sahip maden sahalarında inşa edilecek yapıların öncelikli olarak planlaması uzmanlık gerektirmektedir. Sektördeki birikim ve organizasyon gücümüzle maden firmalarının şantiye yapı ihtiyaçlarına planlamadan kuruluma sürdürülebilir binalarımızla hizmet veriyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Türkiye'nin birçok bölgesindeki maden çalışanlarına evlerindeki rahatı hissettirecek konforlu mekanlar oluşturduklarını vurgulayan Kadir, şunları kaydetti:

"Çan ilçesinde de mermer madeni sahasında toplam 405 metrekare büyüklüğünde şantiye ofisi ve laboratuvar binası kurulumu gerçekleştirdik. Bina, 3,5 metre kot yüksekliğinde saha ihtiyaçlarına özel projelendirilerek üretildi. Sandviç panel prefabrik yapı modeliyle inşa edilen binanın panellerinde yüksek yalıtım ve yangın güvenliğine sahip taş yünü malzemeler kullanıldı. Kurulum 16 günde tamamlandı."



