Karmod Dubai'deki Big 5 Global fuarında plastik yapı ürünlerini tanıttı

İSTANBUL - Karmod Plastik, Dubai'de düzenlenen Big 5 Global fuarında plastik yapı ürünlerini tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, fuarda, başta "molozşut" olmak üzere polietilen mobil tuvaletler ve sıvı depolama tankları gibi ürünler görücüye çıkarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Plastik Satış Müdürü Selçuk Kaya, fuar kapsamında Körfez ve Afrika ülkelerinden gelen heyetlerle ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Dubai Big 5 fuarının Orta Doğu ve Körfez Bölgesi'nin en büyük yapı ve inşaat fuarı olduğunu kaydeden Kaya, inşaat atıklarını yüksek katlardan güvenli uzaklaştırılmasını sağlayan "molozşut" ürünlerinin Dubai'deki yapı projelerinde yoğun olarak tercih edildiğini aktardı.

Kaya, "Fuar vesilesiyle bu ürünümüzü daha geniş kitlelere tanıtma imkanı yakaladık. Yine bölgede talep gören hazır komsept mobil tuvalet ve duş yapılarımızın tanıtımını yaptık. Yağmur suyu hasadı ve yangın suyu kullanım amaçlı sıvı depolama tanklarımızı da heyetlere anlatma fırsatı bulduk." ifadelerini kullandı.

Fuarda, bölge pazarındaki ürün beklentilerine ilişkin çeşitli izlenimler edindiklerini aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Kompozit ve plastik ürünlerimizle farklı sektörlere çözümler sunuyoruz. Fuar vesilesiyle sıvı depolama tankları ve diğer ürünlerle ilgili bölgedeki müşteri beklentilerini de almış olduk. Yakın zamanda doğrudan iletişimle beklentilere özel üretimler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bizim açımızdan oldukça verimli geçen bir organizasyon oldu."



Ekonomi 1.12.2025 14:03:12
