Karmod, Kars'ta üç ayrı nokta için taksi durağı kabinleri üretti

İSTANBUL - Karmod, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki üç ayrı noktaya taksi durağı kabinleri üretti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sarıkamış Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında bölgedeki taksi durakları için üretilen yeni kabinler teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Kabin Genel Müdürü Zekai Küçük, Türkiye'nin birçok ilinde kullanılan modern taksi duraklarıyla taksici esnafına konforlu dinlenme alanları hazırladıklarını belirtti.

Küçük, 2 bin metre rakımdaki Sarıkamış'a özel yalıtımla ürettikleri taksi duraklarında esnafı sıcak bekleme mekanıyla buluşturduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Yapılarımızın projesini kullanım amacı ve bölge özelliklerine göre şekillendiriyoruz. 2 bin metre rakımlı Sarıkamış’a özel yalıtım uygulamasıyla taksi durakları üreterek esnafı sıcak bekleme mekanıyla buluşturduk. Modern taksi durağı kabinlerimizle Türkiye’nin birçok ilindeki duraklara konforlu dinlenme alanları hazırlıyoruz. Tam izolasyonlu taksi durağı kabinlerimizde esnaf evlerindeki sıcak ortamı çalışma ortamlarında da sürdürüyor."

Kullanıma hazır konseptte modern taksi durakları ürettiklerini belirten Küçük, taksi durakları için hazır üretimli, mobil taşınabilir modern yapılar ürettiklerini aktardı.

Küçük, hazır taksi duraklarının 6 metrekare ile 32 metrekare aralığındaki çok sayıda ara ölçüde standart üretiminin bulunduğunu anlatarak, "Mini mutfak ve tuvaletli palanlar da modeller arasında yer alıyor. Yapıya özel projeli elektrik ve su tesisat sistemleri armatürlere varana kadar kullanıma hazır uygulamaya sahip. İklimlendirmede klima ile birlikte elektrikli ısıtıcıların tamamı kullanılabiliyor. Hazır konsept yapılarımız yerine konulduğunda kullanıma hazır hale geliyor. Mobil ünite özelliğiyle farklı yerlere de taşınma imkanı sunuyor." değerlendirmelerinde bulundu.