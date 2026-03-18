Karmod toplu konut projesine konteyner mobilizasyon kurdu

Karmod toplu konut projesine konteyner mobilizasyon kurdu

Karmod toplu konut projesine konteyner mobilizasyon kurdu

İSTANBUL - Karmod, İstanbul'un Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesi'nde gerçekleştirilecek toplu konut projesi için konteyner şantiye mobilizasyon binalarının kurulumunu tamamlayarak teslim etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) öncülüğünde Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde başlatılan 954 konut, 60 dükkan ve 24 derslikli ilkokul projesi kapsamında, toplam büyüklüğü 1500 metrekareyi bulan 20 blokluk mobilizasyon, 20 günde tamamlanarak kullanıma sunuldu.

Proje kapsamında, 4 adet 244 metrekarelik konteyner yatakhane binası, 112 metrekarelik yemekhane binası, her biri 63 metrekarelik iş sağlığı ve güvenliği (İSG) ofisi ve iş yeri hekimi ofisi, 53 metrekarelik iki ayrı saha ofisi, 7 ayrı tuvalet ve duş konteyneri, 2 adet kazan dairesi konteyneri ile iki adet 24 metrekarelik çok amaçlı konteyner binalarının kurulumu gerçekleştirildi.

- "Hızlı inşa desteği sağladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Konteyner Genel Müdürü Ensar Çankaya, şantiye mobilizasyonuna getirdikleri yeniliklerle İstanbul'da gerçekleştirilen kentsel dönüşüm ve yeni konut projelerine konteyner şantiye yapılarıyla çözüm ortağı olduklarını belirtti.

Zamanla yarışan konut projelerinin mobilizasyon ihtiyaçlarına şantiye güvenliğini önceleyen yeni nesil konteyner yapılarıyla hızlı inşa desteği sağladıklarını aktaran Çankaya, "İşçi mobilizasyonlarındaki uzmanlığımızla konteyner yapılarımızı zorlu şantiye koşullarına göre geliştiriyoruz. Kaynak bağlantısının kullanılmadığı cıvata somun ve geçmeli yeni nesil konteyner modelimizle saha kurulumunu çok kolay hale getirdik." değerlendirmesinde bulundu.








Anahtar Kelimeler: karmod toplu konut projesine konteyner mobilizasyon kurdu

