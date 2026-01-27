İlginizi Çekebilir

Atatürk'ün Silifke'ye gelişinin 101. yıl dönümü törenle kutlandı
İstikbal yeni sezon koleksiyonlarını İstanbul Mobilya Fuarı'nda sergiliyor
İş Bankası'ndan uluslararası piyasalarda mavi tahvil ihracı
Yıldız Kaşifleri'nin ikinci dönemine 830 öğrencinin yer aldığı 167 takım başvurdu
Adana'da çocuklar kamyonlarla getirilen karla eğlendi
Hatay Valisi Masatlı, Yeşilay Şube Başkanı Kuyubaşıoğlu'nu kabul etti
Bucak Halk Kütüphanesi'ni geçen yıl 11 Bin 439 okuyucu ziyaret etti
Antalya'da sağanak ve fırtınanın etkili olduğu Kaş ile Manavgat ilçelerinde hasar tespiti yapılıyor
Karmod yağmur suyu hasadı depolama tankı projelerini sürdürüyor
Mersin Silifke'de sağanak ve dolu etkili oluyor

Karmod yağmur suyu hasadı depolama tankı projelerini sürdürüyor

Karmod yağmur suyu hasadı depolama tankı projelerini sürdürüyor

Karmod yağmur suyu hasadı depolama tankı projelerini sürdürüyor

İSTANBUL - Karmod, yağmur suyu hasadı depolama tankı projeleri gerçekleştirmeye devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karmod, bu ay içerisinde Antalya'da ikisi konut, diğeri havaalanı içerisinde olmak üzere üç ayrı yağmur suyu hasadı depolama tankı projesi tamamlayarak teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Plastik Grubu Genel Müdürü Talay Öztürk, yağmur suyu hasadı sisteminin verimli ve sürdürülebilir bir yöntem olduğunu belirtti.

Büyük ölçekli özel ve kamu binalarında yağmur suyu hasadına uygun sıvı depolama tanklarını zorunlu hale getiren mevzuatın yürürlüğe girmesiyle bu yönde taleplerde hissedilir artış olduğunu dikkati çeken Öztürk, "Yağmur suyu hasadı depolama sistemi her alanda kullanılabilecek hem verimli hem de sürdürülebilir bir yöntem. Bilindiği üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yaptığı düzenlemeyle 1 Ocak 2026'dan itibaren büyük ölçekli özel ve kamu binalarında yağmur suyu hasadı depolama tankı zorunluluğu getirildi." ifadelerini kullandı.

Öztürk, yeni uygulamayla yağmur hasadı depolarına büyük ilgi oluştuğunu, sistemin geniş kitlelerce merak edildiğini, bilgi amaçlı Karmod'u arayanların olduğunu vurguladı.

Gelen taleplerde Antalya'nın öne çıktığına işaret eden Öztürk, "Turizm sezonuna hazırlık için Antalya'da yağmur suyu hasadı depolarına daha fazla talep alıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Öztürk, yatırımcıların, sezon öncesi ara dönemde inşaat kısıtlamalarının başlamadan depoları hazırlamak istediklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Ocak ayı içerisinde Manavgat'ta 500 konutluk, Alanya'da 203 konutluk projeler için yağmur suyu hasadı depolama tankları ürettik. Her iki proje için 50 tonu su depolama, 10 tonu makine dairesi olmak üzere toplamda 60'ar tonluk depolar hazırladık. Antalya Havaalanı içerisinde kullanılmak üzere 30 tonluk depo projesini tamamladık. Polyester depolama tanklarımızın tamamı toprak altı kullanım özelliğinde olup, içerisinde toplanan su peyzaj sulamada kullanılacak."



Ekonomi 27.01.2026 18:37:09 0
Anahtar Kelimeler: karmod yağmur suyu hasadı depolama tankı projelerini sürdürüyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

Havalimanı istiyoruz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Atatürk'ün Silifke'ye gelişinin 101. yıl dönümü törenle kutlandı

2

İstikbal yeni sezon koleksiyonlarını İstanbul Mobilya Fuarı'nda sergiliyor

3

İş Bankası'ndan uluslararası piyasalarda mavi tahvil ihracı

4

Yıldız Kaşifleri'nin ikinci dönemine 830 öğrencinin yer aldığı 167 takım başvurdu

5

Adana'da çocuklar kamyonlarla getirilen karla eğlendi

6

Hatay Valisi Masatlı, Yeşilay Şube Başkanı Kuyubaşıoğlu'nu kabul etti

7

Bucak Halk Kütüphanesi'ni geçen yıl 11 Bin 439 okuyucu ziyaret etti

8

Antalya'da sağanak ve fırtınanın etkili olduğu Kaş ile Manavgat ilçelerinde hasar tespiti yapılıyor

9

Karmod yağmur suyu hasadı depolama tankı projelerini sürdürüyor

10

Mersin Silifke'de sağanak ve dolu etkili oluyor