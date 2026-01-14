Karmod'dan Özbekistan'da çelik konstrüksiyon villa projesi

İSTANBUL - Karmod, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te çelik konstrüksiyon villa projesi gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karmod, Türk Cumhuriyetleri pazarındaki faaliyetleri kapsamında Taşkent'te çelik konstrüksiyon yapı modeliyle villa konut projesini hayata geçirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Prefabrik Yurt Dışı Satış Müdürü Ozan Aydın, hafif çelik konstrüksiyon modelindeki yeni teknolojilerle ülkelerin farklı mimarileri ve iklim şartlarına özel konut üretiminin kolaylaştığını belirtti.



Aydın, Özbekistan'daki villa projesini soğuk iklim kuşağına özel projelendirdiklerini aktararak, "Yapı güvenliği risklerini ortadan kaldıran çelik konstrüksiyon üretim sistemimizle sürdürülebilir, ergonomisi yüksek konforlu konutlar hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.



Türk Cumhuriyetlerinden hafif çelik konstrüksiyon konut talebinin yoğunlaştığına dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:

"Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan, çelik konstrüksiyon ev modellerimize son dönemde yoğun talep aldığımız ülkeler arasında yer alıyor. Yine sınır komşumuz Gürcistan'da da konut projeleri gerçekleştiriyoruz. Taşkent'te tamamladığımız yeni villa konut projesi iki katlı olarak planlandı. Proje apart villa tarzıyla hazırlandı. 834 metrekare binada 4 adet lüks konut yer alıyor. Konutların saha kurulumunu 6 kişilik montaj ekibimizle 45 günde tamamladık."