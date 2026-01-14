İlginizi Çekebilir

"Çukurova 18. Kitap fuarı" 5'inci gününde devam ediyor
Mersin ve Diyarbakır'da tefecilik operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
Osmaniye’de işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
Karmod'dan Özbekistan'da çelik konstrüksiyon villa projesi
Adana'da emekli doktor zararlı mikroorganizmaları yok eden dezenfeksiyon kabini üretti
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve yardımcıları, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Turizmciler Antalya'da sezonu değerlendirdi
Mersin'de düzenlenen Akdeniz Tekstil Fuarı başladı
Kilis Valisi Ömer Kalaylı'nın vefat eden babasının cenazesi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi

Karmod'dan Özbekistan'da çelik konstrüksiyon villa projesi

Karmod

Karmod'dan Özbekistan'da çelik konstrüksiyon villa projesi

İSTANBUL - Karmod, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te çelik konstrüksiyon villa projesi gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karmod, Türk Cumhuriyetleri pazarındaki faaliyetleri kapsamında Taşkent'te çelik konstrüksiyon yapı modeliyle villa konut projesini hayata geçirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Prefabrik Yurt Dışı Satış Müdürü Ozan Aydın, hafif çelik konstrüksiyon modelindeki yeni teknolojilerle ülkelerin farklı mimarileri ve iklim şartlarına özel konut üretiminin kolaylaştığını belirtti.

Aydın, Özbekistan'daki villa projesini soğuk iklim kuşağına özel projelendirdiklerini aktararak, "Yapı güvenliği risklerini ortadan kaldıran çelik konstrüksiyon üretim sistemimizle sürdürülebilir, ergonomisi yüksek konforlu konutlar hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Cumhuriyetlerinden hafif çelik konstrüksiyon konut talebinin yoğunlaştığına dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:

"Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan, çelik konstrüksiyon ev modellerimize son dönemde yoğun talep aldığımız ülkeler arasında yer alıyor. Yine sınır komşumuz Gürcistan'da da konut projeleri gerçekleştiriyoruz. Taşkent'te tamamladığımız yeni villa konut projesi iki katlı olarak planlandı. Proje apart villa tarzıyla hazırlandı. 834 metrekare binada 4 adet lüks konut yer alıyor. Konutların saha kurulumunu 6 kişilik montaj ekibimizle 45 günde tamamladık."



Ekonomi 14.01.2026 19:16:55 0
Anahtar Kelimeler: karmod'dan özbekistan'da çelik konstrüksiyon villa projesi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

TOKİ Eliyle Dolandırıcılık mı Yapılıyor?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

"Çukurova 18. Kitap fuarı" 5'inci gününde devam ediyor

2

Mersin ve Diyarbakır'da tefecilik operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

3

Osmaniye’de işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

4

Karmod'dan Özbekistan'da çelik konstrüksiyon villa projesi

5

Adana'da emekli doktor zararlı mikroorganizmaları yok eden dezenfeksiyon kabini üretti

6

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve yardımcıları, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

7

Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

8

Turizmciler Antalya'da sezonu değerlendirdi

9

Mersin'de düzenlenen Akdeniz Tekstil Fuarı başladı

10

Kilis Valisi Ömer Kalaylı'nın vefat eden babasının cenazesi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi